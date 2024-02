Cursus bijenhouden

EERBEEK – De Imkersverenigingen Eerbeek en Brummen verzorgen samen een Basiscursus Bijenhouden. Deze gaat begin maart van start.

De cursus bestaat uit zeven theorielessen, afgewisseld met twaalf praktijklessen. Deze worden verzorgd door een erkend leraar, samen met ervaren leden van de vereniging. Deze lessen vinden plaats op dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur in Eerbeek, de eerste is op 12 maart. De praktijk oefenen de deelnemers met bijenvolken op locatie van de vereniging of van de leraar op dinsdagmiddag of -avond. De cursus wordt afgesloten met een examen.

Op imkersverenigingbrummen.nl en imkersverenigingeerbeek.nl is meer informatie te vinden.