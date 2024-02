Cultuurdiner voor en door Tondenaren

TONDEN – Bezoekers van buitenaf waren zondagavond 13 januari even niet welkom in Tonden. De Culturele Stichting Tonden had een activiteit op het programma staan om de verbinding onder inwoners van het dorp te versterken. In tegenstelling tot de Tonden Theater Toer, was dit Cultuurdiner dus alleen voor Tondenaren zelf toegankelijk.

Bezoekers genoten van een heerlijke maaltijd. Tussen de gangen door waren er optredens van Tondense artiesten. Karin de Boom, wonend op de Hoevesteeg, vertelde hilarische verhalen over haar relaties met mannen in haar leven en ze zong een aantal gevoelige liederen daarover, begeleid op piano en cello. Joska Spruyt van de Halsedijk zong prachtige liederen en varieerde tussen nummers van Herman van Veen en Sinatra tot Braziliaanse muziek, allemaal rond het thema liefde.