Culturele Zondag Doesburg in maart

DOESBURG – Een wandeling door de historische binnenstad van Doesburg is op de eerste zondag van de maand nóg leuker. Dan openen podia, musea, galerieën en ateliers hun deuren voor de Culturele Zondag. Op zondag 3 maart zijn bezoekers tussen 12.00 en 17.00 uur weer welkom op diverse locaties.

Bij papiermakerij Doesburg wordt handgeschept papier gemaakt met bloemzaadjes. Hiervoor worden plantaardige vezels gebruikt. Kinderen kunnen een gratis velletje papier komen scheppen.

In de Historische Boekdrukkerij De Arend kunnen bezoekers een bijzonder aantal lettertypes bekijken. Arie Niks, de eigenaar van de historische drukkerij, zal met loden letters een tekst zetten en vervolgens drukken. In deze unieke drukkerij staan momenteel circa 250 letterkasten vol met letters, zowel in lood gegoten als uit hout vervaardigd. “De houten letters genieten toch mijn voorkeur, hoewel ze stokoud zijn. Daar druk ik zondag ook mee”, aldus Niks.

In galerie Aan het Putpad bestaat de collectie onder meer uit portretten, landschappen en afbeeldingen van dieren, alle van de hand van Anne van der Meiden. Er bestaat ook een mogelijkheid in opdracht tekeningen van huisdieren te laten maken.

Tijdens de Culturele Zondag zijn er bij Podium Doesburg twee klassieke concerten te beluisteren die worden geprogrammeerd in samenwerking met het conservatorium van ArtEZ in Zwolle. Dit keer speelt pianoduo Kateryna Shapran en Balázs Fazekas. De concerten duren circa 45 minuten en starten om 13.30 uur en om 15.00 uur. De toegang is gratis. Kaarten zijn verkrijgbaar via podiumdoesburg.nl.

Een van de vijf musea die Doesburg rijk is, is het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum. Dat heeft recent een ruimer jasje gekregen. Via de nieuwe ingang maakt de bezoeker eerst kennis met de geschiedenis van het speelgoed. De winkel van 1900 etaleert oud speelgoed en het nieuwere is te zien in een nagebouwd dorpje. In het tweede deel van het museum staat het openbaar vervoer centraal.

Nog tot 31 maart zijn de persoonlijke en verfijnde pentekeningen van rasechte Doesburger Mart Branda te zien in museum De Roode Tooren.

Op de begane grond van het prachtig gerestaureerde riddergebouw De Commanderij uit 1286 toont het Lalique Museum de expositie ´Koninkrijk van Kleuren´. De andere tentoonstelling ´Mucha en tijdgenoten`is te zien in de twee andere monumentale panden aan de Gasthuisstraat.

Verrassende beeldende kunst is ook te ontdekken in diverse ateliers en galerieën die al jaren deel uitmaken van de culturele route. Alle adressen zijn te vinden in de folder met plattegrond van de Culturele Zondag Doesburg, die gratis te verkrijgen is bij de VVV. Daar is ook bekend welke deelnemers op 3 maart gesloten zijn.

culturelezondagdoesburg.nl