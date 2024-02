CreaCafé bij Inloophuis Dieren

DIEREN – Op donderdag 1 februari start er het CreaCafé bij het Inloophuis in Dieren. Iedere donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur kunnen Dierenaren samen creatief bezig zijn, koffie en thee drinken en een gezellig praatje maken. Je kunt zelf beslissen wat je gaat maken; het hoeft niet in één keer af. Het CreaCafé wordt georganiseerd door de Vrijetijdsvleugel van het Inloophuis. Zij hebben veel materialen in huis maar je kunt ook zelf iets meenemen. CreaCafé is er iedere tweede, derde en vierde (en soms vijfde) donderdagochtend van de maand. Aanmelden is niet nodig. Wie wil kan gewoon een keer gezellig aan komen waaien om sfeer te proeven en creatief bezig zijn. Vanaf 1 maart is deelname 1 euro per keer. Het CreaCafé is ook bezig om partner van Gelrepas te worden, zodat dat tegoed ook bij het Inloophuis Dieren kan worden besteed.

De eerste donderdagochtend van de maand blijft staan voor Bloemschikken. Dit kost vanaf 1 maart 1 euro voor deelname en 3 euro als eigen bijdrage voor de bloemen.