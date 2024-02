Concert Zutphens Barok ensemble

DREMPT- Het Zutphens Barok ensemble geeft donderdag 25 februari een concert in de Sint Joriskerk in Drempt. Onder de titel ‘Musica d’amore’ zingt het ensemble werken van Telemann, Fasch, Purcell en Pepusch.

Het concert begint om 15.30 uur en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk op prijs gesteld.Na afloop van het concert zorgen leden van de plaatselijke commissie van de St. Joriskerk ervoor dat er een kopje koffie of thee genuttigd kan worden. Dit is wel tegen betaling.

zutphensbarokensemble.nl

stjoriskerkdrempt.nl