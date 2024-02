Concert in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Het Kamerkoor Novo Cantare en het Arnhems Klarinettenkoor verzorgen op zondag 25 februari een concert in de Dorpskerk in Rheden. De aanvang is om 15.30 uur.

De kerk is vanaf 15.00 toegankelijk en vooraf is er gratis koffie of thee met wat lekkers. De entree is geheel gratis, wel is er een vrijwillige collecte achteraf. Het optreden vindt plaats in de serie zondagmiddagconcerten.

De twee Arnhemse muziekgezelschappen brengen onder de noemer ‘Denken en Dansen‘ een gevarieerd programma met meerdere gezichten. Ze klinken samen en afzonderlijk, in wereldlijke en geestelijke muziek die nu eens vrolijk, dan weer ernstig of melancholisch is. Luister naar (Zuid-)Amerikaanse en (Oost-)Europese muziek uit de 19e, 20e en 21e eeuw. Het Stabat Mater (1884) van Josef Rheinberger zal klinken maar ook een hedendaagse tango uit de buurt van Arnhem.

Klarinetten

Het Arnhems Klarinettenkoor (AKK) – opgericht in 1989 – is een muziekensemble dat uit enkel klarinetten bestaat. In Nederland is dit een bijzonder gegeven; er zijn maar een paar vergelijkbare ensembles. Het AKK bestaat uit ongeveer 25 amateur-klarinettisten die de es-, bes-, alt-, contra-alt-, bas- en contrabasklarinet bespelen. Het repertoire van het AKK omvat ruim 200 partituren en is zeer divers. Het varieert van klassieke muziek tot werk van hedendaagse componisten en omvat vele genres. Jazz, blues, klezmer en volksmuziek zijn slechts enkele voorbeelden.

Kamerkoor

Kamerkoor Novo Cantare bestaat sinds 1992 en telt ongeveer 25 gevorderde amateurzangers die samen mooie muziek willen maken. Ze vinden kwaliteit belangrijk, maar zeker ook plezier in het zingen. Het koor wordt geleid door een professionele en inspirerende dirigent, Frans van de Loo. Het repertoire bestaat uit wereldlijke en geestelijke klassieke muziek van alle tijden. Kleine a capella concerten wisselen ze af met grote producties met instrumentale begeleiding en solisten. De naam Novo Cantare is een fantasienaam, waarin de woorden ‘nieuw’ en ‘zingen’ weerklinken.

novocantare.nl