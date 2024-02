Carnaval in Rheden uitbundig gevierd

RHEDEN – Afgelopen weekend werd er ook in Rheden uitbundig carnaval gevierd. Met veel activiteiten voor jong en oud was het genieten geblazen voor de carnavalsvierders. Zondag 11 februari was het natuurlijk tijd voor de optocht. Al vanaf 12.00 uur was het groot feest op het

Meester B. van Leeuwenplein met optredens van dweilorkesten en dansgardes. De deelnemers van de optocht stonden al te popelen. Om 13.11 uur ging het los. Een vrolijke optocht trok door de Rhedense straten. Dinsdag werd het carnaval afgesloten met het frühshoppen, waarbij de Heiknüüters bevriende verenigingen ontving in de feestburcht.

Foto: Theo Jansen