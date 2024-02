Cabaretier Marlon Kicken in Spankeren

SPANKEREN – Cabaretier Marlon Kicken treedt op zaterdag 24 februari op bij Theater RhederArt in de Dorpskerk in Spankeren. De Brabander, met Curaçaose roots, begon zijn loopbaan als tonprater, een volkse verteller die grappen en woordspelingen maakt op een podium vanachter een ton. Hij ontwikkelde zich tot stand-upcomedian en cabaretier. Met veel zelfspot, herkenbare verhalen en improvisatietalent weet hij elke zaal te vermaken. Interactie met het publiek staat hoog in zijn vaandel. Kicken werd door jury en publiek bekroond met de Culture Comedy Award, de onderscheiding voor de beste stand-upcomedian van de Benelux. De voorstelling begint om 20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt 17,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via rhederart.nl