Buurthuis de Poort zoekt gastheren

VELP – Buurthuis de Poort in Velp is op zoek naar vrijwilligers die de functie van gastheer of gastvrouw op zich willen nemen. Zij zijn werkzaam achter de bar, zorgen voor koffie, thee en limonade en doen de daarbij horende financiële en administratieve afwikkeling. Dit kan overdag of ’s avonds zijn, voor activiteiten van zowel De Poort als van huurders.

Het buurthuis heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Velp Zuid en is dagelijks geopend. Er zijn veel vaste gebruikers, veelal maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn er steeds meer externe gebruikers die het buurthuis huren. Beheerder Johan Visscher van kan meer informatie geven over de functie van gastheer en gastvrouw.