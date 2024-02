Business & Shopping: Valentijnsweek in Lalique Museum

DOESBURG – In het Lalique Museum in Doesburg wordt van dinsdag 13 tot en met zondag 18 februari Valentijn gevierd met een kortingsactie voor alle iedereen. Een bekend parfum van Lalique is ‘L’Amour’. “En wat is er nu mooier dan de liefde? Verras uw geliefde en kom in de Valentijnsweek naar het Lalique Museum”, luidt de uitnodiging.

De museumkaart is geldig en de Vip-kaart van de Vriendenloterij geeft vrije toegang. Bezoekers kunnen de mooie glas- en juwelenkunst uit de art nouveau en art deco, gemaakt door René Lalique, bezichtigen. Ook kunnen ze De Commenderij bekijken, lekker lunchen en shoppen. In deze Valentijnsweek geeft het museum 10 procent korting op alle artikelen in de museumshop. Oók op het parfum ‘L’Amour’.

laliquemuseum.nl