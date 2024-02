Business & Shopping: Rabobank Duurzaamheidsbijdrage voor lokale projecten

REGIO – Rabobank bestaat 125 jaar en heeft daarom eenmalig 125.000 euro uitgedeeld aan lokale duurzame projecten en initiatieven die de regio Arnhem en Omstreken versterken. Dertien projecten ontvingen een bijdrage om hun project een boost te geven.

Landelijk is er via deze Rabo coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage maar liefst 9,75 miljoen euro teruggeven aan de samenleving. Astrid Huitink, directeur coöperatieve Rabobank, vertelt: “Samen met onze collega’s, leden en klanten hebben we actief gezocht naar lokale initiatieven en projecten die financiële ondersteuning nodig hadden. De reacties vanuit onze leden en de regio waren overweldigend. Ook de variatie in de aanvragen was mooi om te zien. Uiteindelijk hebben we gekozen om een bijdrage te geven aan dertien fantastische initiatieven die een flinke impuls geven aan een duurzamere regio. Allemaal dragen ze op hun eigen unieke manier bij aan de verduurzaming van onze samenleving. Zo maken we samen impact en bouwen we aan een duurzamere toekomst.” In het verspreidingsgebied van Regiobode ontvingen de Protestantse gemeente Zuidoost-Veluwezoom, Voetbalvereniging Dieren en Ellecom Energie Beheer c.v. elk 5000 euro.

Naast deze Duurzaamheidsbijdrage steunt Rabobank met het Stimuleringsfonds bijdragen die een impuls geven aan het versterken van de lokale leefomgeving. In 2023 was er 100.000 euro beschikbaar en hebben zeventien lokale projecten een bijdrage ontvangen. Ook in 2024 investeert Rabobank in lokale projecten. Projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de regio of het versterken van de lokale leefomgeving, kunnen een aanvraag doen via rabo.nl/gz/stimuleringsfonds.

rabobank.nl/impact