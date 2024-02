Business & Shopping: Open dag Leefgoed de Wildbaan Leuvenheim

LEUVENHEIM – Na een lange tijd van voorbereiding kan Leefgoed de Wildbaan in Leuvenheim binnenkort bewoners verwelkomen. Belangstellenden zijn zaterdag 2 maart welkom een kijkje te nemen op het landgoed en bij de daar aanwezige zorgvoorzieningen.

Leefgoed de Wildbaan is een uniek woonzorgconcept, gevestigd in het landhuis op het gelijknamige landgoed in Leuvenheim. Hier worden diverse vormen van zorg aangeboden aan mensen met dementie. Zo zijn er achttien appartementen gerealiseerd, waarvan een aantal geschikt is voor bewoning door echtparen. Bewoners kunnen hier 24/7 rekenen op zorg.

De dagopvang van de Wildbaan loopt inmiddels bijna een jaar. Maximaal tien bezoekers per dag kunnen hier terecht voor ‘dagbeleving’. Het team van de Wilbaan kijkt naar wat de bezoekers en straks de bewoners prettig vinden om te doen en passen daar het dagprogramma op aan. Het landgoed leent zich prima voor buitenactiviteiten en als het weer het enigszins toelaat, wordt er een ommetje gemaakt.

Zaterdag 2 maart tussen 10.00 en 13.00 uur is iedereen welkom op De Wildbaan. Om te informeren naar de mogelijkheden, om te kijken hoe de renovatie van het pand is verlopen of om het landgoed te verkennen.

leefgoeddewildbaan.nl