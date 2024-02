Business & Shopping: Landgoed Rhederoord opent Bar Restaurant Koetshuis

DE STEEG – Landgoed Rhederoord in De Steeg opent donderdag 1 februari officieel Bar Restaurant Koetshuis by Rhederoord. Het bestaande koetshuis op het landgoed is volledig vernieuwd en herbergt nu een bar en een restaurant met een foodmarket en een foodbar. Bar Restaurant Koetshuis by Rhederoord is vanaf vrijdag 2 februari dagelijks geopend vanaf 12.00 uur voor lunch, borrel en diner.

Het koetshuis van Landgoed Rhederoord was sinds 2014 al een hoog gewaardeerd restaurant. Met de verbouwing die in januari is afgerond, is het interieur volledig veranderd. Centraal staat nu de imposante bar, waar gasten kunnen aanschuiven voor cocktails, gin-tonics, aperitieven, digestieven, tapbieren en open wijnen en een groot aanbod aan alcoholvrije alternatieven. Het barfoodmenu is gevarieerd, van oesters en charcuterie tot borrelhappen en ongecompliceerde, maar goed gemaakte plate-gerechten. Het restaurant heeft een open foodbar waar de koks live in het restaurant gerechten bereiden. Gasten kunnen van de kaart bestellen of zelf bij de nieuwe foodmarket hun menu samenstellen met het wisselend aanbod aan meat cuts, vis, schaal- en schelpdieren en garnituur om te delen. Zoals op heel Landgoed Rhederoord zijn de gerechten en producten bij Bar Restaurant Koetshuis by Rhederoord vrijwel uitsluitend biologisch en lokaal geteeld en gemaakt.

“Met Bar Restaurant Koetshuis by Rhederoord hebben we een laagdrempelige en tegelijk hoogwaardige plek gecreëerd voor lunch, borrel en diner”, vertelt Bart-Jan Hallers, directeur van Landgoed Rhederoord. “Hier kunnen gasten fantastisch lunchen en dineren, maar ook gewoon even binnenlopen voor een drankje, een hapje of een thee met iets lekkers na een wandeling in de bossen om ons landgoed heen. Uiteraard kunnen bar en restaurant ook exclusief afgehuurd worden voor borrels, verjaardagen, zakelijk evenement of als onderdeel van een bruiloft op het landgoed. Met de verbouwing van het koetshuis hebben we ook acht hotelkamers toegevoegd, waarmee we nu in totaal over dertig hotelkamers op het landgoed beschikken.”

