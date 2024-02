Business & Shopping: Grote voorjaarsshow bij Oortgiese Campers in Baak

BAAK – Ondanks het slechte weer, weten veel camperliefhebbers Oortgiese Campers in Baak dit jaar al te vinden. Daarom is besloten de grote voorjaarsshow ook al vroeg te organiseren. Op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 februari krijgt iedereen ruimschoots tijd en gelegenheid om het assortiment van Oortgiese te bekijken.

Het 8000 vierkante meters grote terrein biedt ruimte aan een bijzonder ruim aanbod van zeer jonge occasion campers. De levering van nieuwe campers komt eindelijk weer een beetje op gang en daardoor kan een groot gedeelte van de huurvloot van 2023 worden verkocht. Dit zijn mooie, jonge occasions, zeer compleet uitgerust en scherp geprijsd.

Daarnaast staat er een aantal compleet nieuwe campers van het merk Etrusco, die ook per direct beschikbaar zijn voor de verkoop. Etrusco is het jongste merk dat Oortgiese Campers heeft toegevoegd aan zijn verkoopactiviteiten. Een mooie aanvulling op de merken Sunlight, Dethleffs en Thor. Etrusco wordt gebouwd onder de vlag van de Hymer groep en kenmerkt zich door een frisse en sportieve uitstraling. In de verhuurvloot is inmiddels al een groot aantal modellen ingezet, die erg goed zijn ontvangen door de huurklanten.

Naast de verkoopcampers zijn ook alle modellen van de verhuur te bezichtigen. Een mooi moment voor iedereen die al eens gedroomd heeft van een campervakantie om te bekijken welke indeling het beste bij hen past.

Ook zijn er volop mogelijkheden voor mensen die hun droomcamper al hebben gevonden, maar deze nog completer willen maken of goed willen onderhouden. De Oortgiese experts van beide werkplaatsen zijn beschikbaar voor vragen omtrent het onderhoud van zowel het voertuiggedeelte als het campergedeelte. Ook voor de montage van accessoires als een dakairco of zonnepanelen staan zij klaar.

Oortgiese Campers heeft een mooie aanbieding tijdens de showdagen. Wie een camper uit de huurvloot of een nieuwe Etrusco aanschaft, ontvangt een gratis zonnepaneel en extra huishoudaccu, inclusief montage.

De vooorjaarsshow is alle drie de dagen geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Oortgiese Campers is te vinden aan de Dambroek 16a in Baak.

oortgiese-campers.nl

085-7731022