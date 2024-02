Burgemeester van Hedel geridderd door de Dwarsliggers

EERBEEK – Nadat Burgemeester Alex van Hedel vrijdag de symbolische sleutel van Eerbeek had overgedragen aan carnavalsvereniging de Dwarsliggers hadden zij nog een verrassing voor hem in petto. In Residentie de Korenmolen werd hij geridderd in de orde van het Dwarsliggersdorp.

“Hij heeft altijd veel ons betekend en daar zijn wij heel erkentelijk voor”, vertelt Ron Hazendonk van carnavalsvereniging de Dwarsliggers in Eerbeek. De burgemeester die bijna afscheid neemt was blij met deze mooie onderscheiding. Foto: Gerrit van der Pol