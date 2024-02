Burgemeester draagt voor de laatste keer de sleutel over

EERBEEK – Vrijdag 9 februari werd het carnaval in Eerbeek geopend. Traditiegetrouw wordt de sleutel van de gemeente door de burgemeester aan de carnavalsvereniging overhandigd, waarna het feest kan losbarsten. Dit jaar was deze overdracht extra bijzonder. Burgemeester Alex van Hedel neemt eind van de maand afscheid en mocht voor de allerlaatste keer de symbolische sleutel van Eerbeek overhandigen. Ook voor kersverse kinderburgemeester Anne van Wieringen was het ongetwijfeld een bijzondere avond. Want zij mocht als eerste kinderburgemeester van Brummen bij dit bijzondere moment aanwezig zijn. Na de overhandiging bij Sporthal de Boele ging het gezelschap in optocht verder naar Residentie de Korenmolen, alwaar het feest echt kon losbarsten.

Foto: Gerrit van de Pol