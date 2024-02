Buddy Friends in de Peerdestal

ELLECOM – Sunday Live Café in de Peerdestal in Ellecom staat op zondag 3 maart in het teken van de Arnhemse blues- en rock & roll-band ‘Buddy Friends’. De vier bandleden spelen nummers uit de jaren 60 en 70 die fors zijn omgebouwd tot herkenbare, swingende versies die met een rocksausje zijn overgoten. Op het repertoire staan opzwepende covers van onder andere The Stones, Beatles, Eddie Cochan, Eric Clapton, The Red Devils en The Stray Cats. De bandleden hebben hun roots in onder andere Shocking Blue, Rudy Bennett the Maddox en Doctors Orders. De zaal gaat open om 15.00 uur en de entree is gratis.