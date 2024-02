Brummens koor adopteert tweeling

BRUMMEN – Vrouwenkoor Chic en Shanty uit Brummen heeft twee lammetjes geadopteerd van schaapskudde De Belhamels in Warnsveld. De diertjes, een tweeling, kregen de namen Chic en Shanty.

Schaapskudde De Belhamels wordt gerund door Harrie en Elly Jansen uit Brummen. Elly meldde zich onlangs aan als veertigste lid van het koor. Tijdens een repetitie vertelde zij over de lammertijd bij de kudde en zo ontstond het plan om een lammetje te adopteren. Het ingezamelde geld bleek zelfs genoeg voor twee lammetjes en dat werd dus de tweeling Chic en Shanty.

Het gaat goed met het vrouwenkoor, dat na de aanmelding van Elly even een ledenstop heeft ingevoerd. Ook is er een nieuwe repetitieruimte gevonden bij Dorpslokaal Concordia en een nieuwe dirigente in de persoon van Tatjana Laryna.

Van links naar rechts: koorleden Ina, Rikie, Jannie, Lies schaapsherder Elly met tweeling Chic en Shanty