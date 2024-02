Breek de Week met Hart van Velp

VELP – Op woensdag 21 februari komt Yolanda Derksen, eigenaresse van Hart van Velp, in de Zoomerij Velp (de nieuwe naam van Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ) vertellen over haar bedrijf.

Hart van Velp is niet alleen een cadeauwinkel, het is ook een zorgbedrijf voor mensen met een beperking. De cliënten helpen in de winkel met cadeaus inpakken, klanten te woord staan, met de kassa werken, de winkel netjes houden, decoraties maken en meer. Tijdens deze Breek de Week bijeenkomst vertelt eigenaresse Yolanda Derksen hoe zij deze organisatie runt. Ze vertelt over hoe cliënten worden betrokken bij de samenleving door werkzaamheden in de winkel uit te voeren en activiteiten in de dagopvang te ontplooien. Deelnemers aan de activiteiten in Hart van Velp zullen zelf ook aanwezig zijn om hun werk te presenteren, maar ook te vertellen hoe dit werk hun gelukkig maakt en goed is voor hun zelfvertrouwen.

Iedere derde woensdagochtend van de maand is er in de Zoomerij Velp een gezellige bijeenkomst met een thema. De inhoud varieert van actuele onderwerpen tot verrukkelijke recepten en van creatieve workshops tot inspirerende lezingen. De activiteit vindt plaats van 10.30 tot 12.00 uur en is gratis toegankelijk, evenals koffie en thee. Aanmelden is niet nodig.

dezoomerij.nl/agenda