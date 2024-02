Brand in Velpse bakkerij

VELP – In een bakkerij aan de Gildestraat in Velp brak donderdagmorgen 22 februari brand uit. Rond 7.20 uur ontstond de brand in een oven, waardoor het pand vol rook kwam te staan. Medewerkers begonnen met blussen, in afwachting van de brandweer. In verband met de grootte van het pand werd opgeschaald naar middelbrand. De brandweer wist het vuur te blussen.

In het pand waren 25 personen aanwezig toen de brand uitbrak. Vijf van hem hebben rook ingeademd en zijn gecontroleerd door medewerkers van de ambulancedienst.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink