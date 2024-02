Bowlen voor jonge mantelzorgers

DREMPT – De gemeente Bronckhorst zet jonge mantelzorgers graag in het zonnetje. Zij dagen jonge mantelzorgers van 12 tot 25 jaar uit om een strike te gooien tijdens een middagje bowlen. De activiteit vindt plaats op maandag 12 februari om 14.30 uur in het Dorpshuis in Drempt. Jonge mantelzorgers mogen iemand meenemen. Er wordt gezorgd voor iets te drinken en na afloop wordt er samen een patatje met een snack gegeten.

Meedoen is gratis. Is vervoer een probleem? Neem dan contact op met sociaal consulenten Sanne Beunk of Rob Oude Hengel, 0575-750250. Dan kijken zij of ze iets kunnen regelen. Aanmelden voor de activiteit kan tot en met 7 februari via het aanmeldformulier bronckhorst.nl/bowlen.