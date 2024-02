Boul’Animo 2 ongeslagen kampioen

DIEREN – Zaterdag 17 februari kon het tweede team van Boul’Animo een uitstekend seizoen bekronen met het kampioenschap in de 5e divisie van de Nationale Petanque Competitie. Daarvoor moest wel gewonnen worden van PC Montferland uit Zeddam. De start was veelbelovend: van de eerste drie doubletpartijen werden er twee gewonnen.

In de daarop volgende twee triplets kreeg het team blijkbaar toch te maken met toenemende spanning. Beide partijen werden kansloos verloren. Daardoor werd het noodzakelijk alle drie de afsluitende doublets te winnen. De in groten getale meegereisde supporters werden getrakteerd op een zinderende apotheose. Eerst trokken Sabine Diks en Paul de Bruin de stand gelijk naar 3-3 met een vrij vlotte zege. Mieke Evers en Mart van Tol wisten een zeer spannende partij uiteindelijk in hun voordeel te beslissen met 13-11, waarmee in ieder geval 1 punt werd veilig gesteld en zo werd het 4-3. In de laatste partij stonden Jelle Thuis en Jacko Put met 10-9 voor toen zij een mindere mene speelden en geluk hadden dat de tegenstanders het 13e punt niet maakten. Zij herpakten zich en maakten direct de benodigde drie punten, zodat de eindstand 13-12 werd. Daarmee werden de overwinning en het kampioenschap veilig gesteld. Dit onder oorverdovend gejuich van team en de vele supporters. Met deze prestatie is ook promotie naar de 4e divisie bewerkstelligd.

Foto: Theo van der Meer

Van links naar rechts: Paul de Bruin (coach), Jelle Thuis, Sabine Diks, Marcel Veldwijk, Asmara Laetemia, Rick Brietenstein, Mieke Evers, Jacko Put en Mart van Tol. Coach Ellen van Ommen en gewaardeerd reservespeler Bas Mus moesten verstek laten gaan.