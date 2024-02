Biodiversiteit en verbinding dankzij ik-buurt- mee in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Ongeveer een jaar geleden kwamen Lideweij Bosman en Julia van den Born op het idee om een deel van het speelterrein aan de Cruyshoevelaan in Laag-Soeren een bloemrijke plek voor insecten, vogels en kleine dieren te maken. Een plek waar jonge en oudere inwoners samenkomen. Om te spelen én van de natuur te genieten. Ze gingen langs de deuren om Ik buurt mee! cheques te verzamelen om dit project te realiseren. Vrijdag 9 februari gingen de eerste zaadjes de grond in.

“Ouders en andere buurtbewoners die gezellig aan de picknicktafels zitten, terwijl de kinderen heerlijk spelen tussen de bloemetjes en de natuur ontdekken”, Lideweij Bosman ziet het al helemaal zitten. Samen met Julia van den Born nam zij het initiatief voor het project. Hun enthousiasme werd door de buurt opgepikt, die gretig de Ik buurt mee! cheques doneerde.

Lokale ondernemer Robin Visser van Meeuwis de Vries Tuinen wilde ook graag een steentje bijdragen aan de biodiversiteit en verleende zonder aarzelen belangeloos zijn medewerking. Medewerker Martijn Dekker maakte een prachtig ontwerp voor de speeltuin. “We hebben er rekening mee gehouden dat kinderen hier ook echt in de natuur kunnen spelen. De planten moeten dan ook robuust zijn, zodat er niet gelijk paniek uitbreekt als er een bal tussen de bloemen komt”, vertelt Robin. “Verspreid over het veldje komen er open plekken waar kinderen letterlijk tussen de bloemetjes en planten zitten en de natuur van dichtbij kunnen zien, ruiken en voelen.”

Van Eijbergen en Ivar van den Born staken ook de handen uit de mouwen voor het Soerense project. “Zij hebben samen het grondwerk gedaan. Net als Meeuwis de Vries deden zij dit helemaal belangeloos”, vertelt Lideweij. Ook de gemeente Rheden was nauw betrokken en ondersteunde de initiatiefnemers bij het project. Van de gemeente Simon van Ommen van de gemeente Rheden kwam ook een kijkje nemen bij het zaaien van de eerste zaadjes. “Dit is precies zoals we het voor ogen hebben”, reageert de trotse ontwikkelmanager van ‘Ik buurt mee!’.

Als het aan de initiatiefnemers en Robin Visser ligt, blijft het hier niet bij. “Binnen een aantal jaar willen ze ook vogelkasten voor zwaluwen realiseren, groene hagen planten en activiteiten voor oudere en jongere inwoners organiseren. Zoals workshops en lezingen, maar ook snoeidagen. We hopen niet alleen eigen inwoners, maar ook die uit andere dorpen warm te maken voor een project als deze.”

Hovenier Emmy, druk aan het zaaien, geeft de kinderen uit de buurt uitleg over wat ze doet