VELP – Inloophuis het Trefpunt in Velp houdt op zaterdag 24 februari een bingoavond. De aanvang is 20.00 uur en de zaal is open om 19.00 uur. Er zijn leuke (geld)prijzen te winnen. Het Trefpunt is te vinden aan de Schoolstraat 12 in Velp.