Bijeenkomst Hortus Aquatilis

DIEREN – De Dierense aquariumvereniging Hortus Aquatilis komt op dinsdag 5 maart bijeen in de Oase in Dieren. Hans Meulblok en Theo van Meegen zijn te gast en verzorgen een lezing onder de titel ‘Voor elk wat wils’. Hierin vertellen zij over de veelzijdige hobby van het houden van aquaria en terraria. Velen beleven plezier aan het houden van vissen, kikkertjes, hagedissen en andere koudbloedige dieren. Hans en Theo zullen afwisselend in het kort vertellen over de verschillende kanten van deze hobby. Voor veel liefhebbers bepaalt deze liefhebberij ook de keuze van vakantiebestemming. De presentatie wordt afgesloten met ‘een bezoekje aan tropische bestemmingen’. Een en ander wordt ondersteund met stemmige muziek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.