Barok klinkt in Dremptse kerk

DREMPT – Zondagmiddag 25 februari trad het Zutphense Barok Ensemble op in de St. Joriskerk in Drempt. De kerk was flink gevuld.

Het Zutphens Barok Ensemble speelt muziek uit de periode 1600 tot 1800 op een historische speelstijl. Hiervoor zijn de muziekinstrumenten uit die tijd nagemaakt of gedeeltelijk aangepast, zodat ook de lagere tonen, die vroeger veel werden gebruikt, te kunnen spelen. Het is klassiek, maar dan anders. Muziekstukken werden destijds vaak gecomponeerd in opdracht, omdat componisten toen nog geen kunstenaars waren, maar ambachtslieden. Daarom werd er in die tijd weinig muziek gemaakt, maar dat waren niet de minste werken. Zo klonken in Drempt stukken van onder andere Johan Friedrich Fasch, Henry Purcell en Georg Phillipp Teleman ten gehore gebracht. Het Zutphens Barok Ensemble speelde deze muziekstukken geweldig mooi en ook in deze tijd heeft het publiek er volop van genoten.

Foto: Hanny ten Dolle