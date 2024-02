Badmintonners van BC de IJssel kampioen

RHEDEN – Donderdag 18 januari moesten de mannen van Badmintonclub de IJssel uit RTheden, met nog twee wedstijden te gaan, een uitwedstijd spelen bij BC IJsselstad te Deventer. Om kampioen te worden in hun klasse hadden ze nog twee punten nodig. Na acht spannende wedstrijden werd het 5-3 voor BC de IJssel en was het team kampioen. De mannen promoveren hierdoor naar de klasse Mannen Veer 1.

Het team bestaat uit Paul Bielen, Tim Jansen, Hans Saarberg, Ruben Pieron, en helaas door een blessure niet op de foto Robert Liesting en Joran Thielemans, die meerdere keren bij het mannenteam heeft ingevallen.

BC de IJssel uit Rheden is een kleine, maar gezellige vereniging ,waar zowel recreanten als competitiespelers zich elke woensdagavond in het zweet werken. Geinteresseerden zijn welkom een te komen kijken vanaf 19.30 uur in Sporthal de Hangmat.

