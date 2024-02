Avondopenstelling de Roode Tooren

DOESBURG – Op donderdag 15 februari opent museum de Roode Tooren in Doesburg de deuren ook ’s avonds. Van 19.30 tot 21.00 uur is de expositie ‘Zoals ’t was’ te zien van Doesburger Mart Banda.

De kunstenaar is deze avond zelf ook aanwezig. Er zijn sinds eind september 2023 veertig van zijn verfijnde pentekeningen te zien. De expositie loopt tot en met Pasen. Aangezien er veel belangstelling is voor de (verkoop)expositie opent het museum eenmalig de deuren in de avond. Een aantal werken is inmiddels ook verkocht, een aantal is nog te koop.

Mart Banda is een echte seizoen-tekenaar. Hij grijpt met name de wintermaanden aan om zijn pentekeningen te maken. Zijn onderwerpen zijn vaak oude en verdwenen of verdwijnende woningen, scholen, bedrijven, kroegen, bruggen, straten en situaties uit het leven van alledag. Banda’s werk beslaat de periode vanaf 1916 tot 2000 maar concentreert zich vooral op zijn jeugd, de jaren tussen 1945 en 1960 en dan in het bijzonder de omgeving van de Doesburgse binnenstad en de ‘Kaai’.

Banda laat zich inspireren door oude ansichtkaarten en vergeelde foto’s en maakt zijn tekeningen steeds vanuit een straatperspectief. Het hoe en waarom van deze keuzes in perspectief worden in de expositie toegelicht.

Museum De Roode Tooren is gevestigd aan Roggestraat 13 te Doesburg en de toegang is voor iedereen vrij, dus ook deze avond kan iedereen vrijblijvend binnenlopen.