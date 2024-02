Avond over ‘Atlas van de Veluwe’

LOENEN – Vorig jaar maart werd in De Bruisbeek in Loenen een boeiende verhalenavond gehouden onder de titel ‘Atlas van de Veluwe’. Dit project heeft door persoonlijke omstandigheden een tijdje stilgelegen, maar de komende maanden gaat men dit project voortzetten en afronden.

De organisatie wil op dinsdag 5 maart een bijeenkomst houden waarin met elkaar men de ideeën van de vorige keer vertalen naar een schetskaart van de toekomst. De bedoeling is met elkaar een kaart te maken van Loenen en omstreken in het jaar 2050: hoe gaat dit gebied eruit zien als we rekening houden met uitdagingen zoals klimaatverandering?

Deze kaart gaat daarna naar een vormgever en wordt in de atlas opgenomen; het boek wordt in het najaar gepubliceerd. De verhalenavond in De Bruisbeek begint om 19.30 uur.