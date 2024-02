Amnesty zoekt collectanten

REGIO – Amnesty International zoekt collectanten voor Rheden, Velp en Rozendaal, want de vaste groep is de laatste jaren flink kleiner geworden. In de week van 10 tot 16 maart wordt de landelijke collecte gehouden. Mensen die een steentje willen bijdragen, kunnen zelf aangeven in welke straat zij een uurtje met de collectebus willen lopen. Het is ook mogelijk een online collectebus aan te maken.

Amnesty vraagt aandacht voor mensenrechten in situaties van oorlog, agressie en onderdrukking. En met succes, want elk jaar komen er weer mensenrechtenactivisten vrij, komen moeders uit de gevangenis die opheldering hadden geëist over hun verdwenen zoon en worden de daders van martelingen voor de rechter gedaagd. Amnesty kan dat alleen doen dankzij donaties en de opbrengst van de jaarlijkse collecte, want de organisatie neemt geen geld aan van overheden of bedrijven.

amnestyrhedenrozendaal@gmail.com