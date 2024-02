Afsluiting zorgt voor minder verkeer in Laag-Keppel, maar meer drukte rondom

LAAG-KEPPEL – Tijdelijke afsluiting van de Wehlsedijk of Keppelseweg zorgt weliswaar voor minder verkeer op de Dorpsstraat en Hummeloseweg in Laag-Keppel, maar ook voor een toename van verkeer op de omliggende wegen. Dit zorgt regelmatig voor verkeersonveilige situaties. Dit blijkt uit de proef met twee tijdelijke landbouwsluizen. Wat de provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst met dit resultaat gaan doen, moet dit voorjaar worden besloten.

Dagelijks rijden er in Laag-Keppel 5500 motorvoertuigen door de smalle Dorpsstraat en circa 7000 motorvoertuigen over de Hummeloseweg. Op verzoek van omwonenden werken provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst met leden van de klankbordgroep Hummelo/Laag-Keppel voorstellen uit om de verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel te verbeteren. Dit met als doel de verkeersveiligheid en leefbaarheid in het hele gebied te verbeteren. Ook gemeente Zevenaar en Doetinchem zijn betrokken bij dit proces.

Proef

Vorig jaar deed de provincie een proef met een tijdelijke landbouwsluis aan de Keppelseweg en Wehlsedijk in Laag-Keppel om te kijken wat dit voor effect zou hebben op het doorgaand en lokaal verkeer. In het voorjaar werd de Wehlsedijk tijdelijk afgesloten, in het najaar de Keppelseweg. Tijdens de proef zijn verkeerstellingen gedaan met telslangen. Daarnaast is er een belevingsonderzoek uitgevoerd onder omwonenden, weggebruikers en andere betrokkenen.

De resultaten van deze proef zijn verwerkt in een rapport. Door de tijdelijke sluizen was er een afname in het verkeer op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg, maar een toename van verkeer op enkele omliggende wegen. Die toename zorgde regelmatig voor verkeersonveilige situaties voor omwonenden en weggebruikers blijkt uit het belevingsonderzoek.

Besluit

In het rapport zijn nog geen adviezen over mogelijke maatregelen opgenomen. De ambtelijke projectgroep en de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel hebben de resultaten van het belevingsonderzoek en tellingen met elkaar besproken en zullen beide een advies opstellen. Deze worden begin maart door de bestuurders van provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar besproken. Ook de gemeenteraden en Provinciale Staten bespreken de uitkomsten en mogelijke oplossingen. Daarna maakt de ambtelijke projectgroep een voorstel aan het college van gemeente Bronckhorst en Gedeputeerde Staten voor eventuele maatregelen op de wegen in het gebied rond Laag-Keppel.

Naar verwachting nemen provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst in het tweede kwartaal van 2024 een besluit over een mogelijke aanpak van de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen in het gebied rond Laag-Keppel. Dit gaat in overleg met gemeenten Doetinchem en Zevenaar.

Het volledige rapport ‘Analyse metingen proef landbouwsluizen’ en de resultaten van het belevingsonderzoek zijn terug te vinden op gelderland.nl/N814.