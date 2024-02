Afscheid burgemeester Alex van Hedel

BRUMMEN – Alex van Hedel legt op woensdag 21 februari officieel zijn functie als burgemeester van Brummen neer. Dit doet hij in een buitengewone raadsvergadering, die live te volgen is via het televisiekanaal van de lokale omroep VoorstVeluwezoom.

Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 9 januari maakte Alex van Hedel bekend dat hij het stokje overdraagt aan een opvolger. “De ambtsketen heb ik tien jaar met trots en toewijding gedragen. Een periode waarin ik iedere dag met plezier het ambt van burgemeester heb vervuld”, liet hij toen weten. De nu 63-jarige Van Hedel gaf ook aan dat hij de resterende werkzame jaren graag gebruikt om zijn ervaring in te zetten in andere gemeenten. Bijvoorbeeld als waarnemend burgemeester of als adviseur om het vertrouwen in de gemeentepolitiek te versterken. Deze buitengewone raadsvergadering begint om 20.00 uur. Genodigden hebben een uitnodiging ontvangen, andere belangstellenden kunnen de bijeenkomst via de televisie volgen.

Voor inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties en andere belangstellenden wordt op donderdag 22 februari een afscheidsreceptie gehouden. Iedereen kan hier persoonlijk afscheid nemen van de burgemeester. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur en heeft een informeel karakter. De receptie is in de hal van de gemeentewerf naast het gemeentehuis.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om te komen of om een andere reden een wens, anekdote of boodschap aan burgemeester Van Hedel willen doorgeven, kunnen dit doen via griffie@brummen.nl.