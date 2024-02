Activiteiten voor kinderen in Rheden

REGIO – In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen in de gemeente Rheden meedoen met diverse gratis activiteiten. Deze worden georganiseerd onder de noemer ‘Rheden ontdekt’.

Kinderen jonger dan 8 jaar kunnen op dinsdag 13 februari van 10.00 tot 12.00 uur meedoen met het Dierencarnaval in het Dorpshuis Rheden. Er is theater, er zijn dieren en kinderen kunnen zich laten schminken.

Op woensdag 14 februari kunnen kinderen tussen 8 en 12 jaar hun culinaire vaardigheden laten zien tijdens de de Valentijns high tea in De Poort in Velp. Deze duurt van 13.30 tot 16.00 uur

Kinderen van alle leeftijden die wat energie kwijt moeten, kunnen op woensdag 14 februari van 10.00 tot 12.00 uur meedoen met een sportinstuif in Theothorne in Dieren. Een dag later is er de mogelijkheid om te lasergamen in de Hangmat in Rheden op donderdag 15 februari van 9.45 tot 10.45 uur.

Al twee jaar lang bundelen Sport in Rheden, Incluzio Rheden, en de Zoomerij bibliotheek x cultuur (de nieuwe naam van de Bibliotheek Veluwezoom en Cultuurbedrijf RIQQ, die sinds 1 januari 2024 gefuseerd zijn) hun krachten om tijdens elke schoolvakantie gratis sportieve en culturele activiteiten aan te bieden waar alle kinderen aan kunnen deelnemen.

Opgeven kan via rhedenontdekt.nl, onder het kopje ‘vakantieactiviteiten’. “Wacht niet te lang met inschrijven, want voor sommige activiteiten is het aantal beschikbare plekken beperkt”, aldus de organisatie.

Ilse Paulus, 06-44294185

ilse.paulus@dezoomerij.nl