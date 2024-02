Activiteiten in de natuur aan banden gelegd

REGIO – Om de natuur te beschermen heeft Natuurmonumenten een aantal nieuwe regels voor activiteiten in haar gebieden. Wie bijvoorbeeld een sportevenement of fotoshoot wil organiseren, moet toestemming vragen en een bijdrage doen aan natuurbescherming. Asverstrooiing is niet toegestaan, vliegen met een drone en meer dan drie honden tegelijk uitlaten evenmin.

De natuur staat onder druk en dat wil Natuurmonumenten verminderen. “Steeds vaker ondervinden natuur en cultureel erfgoed in natuurgebieden schade van bezoekers. Denk aan spelende honden die dassenburchten verstoren. Of workshops, influencers en sportgroepen die van het pad af gaan voor ‘de mooiste plekjes’, maar daarmee broedende vogels veel stress bezorgen of planten vertrappen”, noemt de vereniging als voorbeelden. Dit wil Natuurmonumenten voorkomen. Wandelen en fietsen op de daarvoor bestemde paden blijft voor iedereen vrij, maar niet alle andere activiteiten kunnen altijd en overal. Zo moeten organisatoren van evenementen en (sport)activiteiten toestemming vragen, mag een bezoeker maximaal drie honden bij zich hebben en is asverstrooiing niet toegestaan.

“We begrijpen dat het wennen is, als je activiteiten die je al jaren in de natuur hebt georganiseerd, ineens geld kosten of niet meer mogelijk zijn. Maar natuurrecreatie is nooit vrijblijvend geweest”, zegt boswachter Jowien van der Vegte. “De impact van recreatie op de natuur kan groot zijn. Het beheer van natuurgebieden kost veel geld en tijd. Een positieve ervaring in de natuur maakt mensen bewust van de waarde van de natuur. We moeten daarom de balans tussen beleven en beschermen goed bewaken en daarom gelden er voorwaarden als je iets organiseert in onze gebieden.”

Betalen voor natuurrecreatie is overigens niet nieuw, benadrukt de organisatie. Mensen die in gebieden van Natuurmonumenten komen mountainbiken, kopen al jaren een vignet. Daarnaast leveren ruimt 900.000 leden van Natuurmonumenten een bijdrage aan het onderhoud en bescherming van de natuur.

Welke regels er precies gelden, is na te lezen op natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/gebiedsregels. Hier is na te lezen voor welke activiteit toestemming moet worden gevraagd en hoe dat werkt. Aanvragen worden beoordeeld door de boswachters, zij weten immers het best wat er wel en niet (meer) kan in hun natuurgebied.