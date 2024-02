Aanmelden voor leerlingenorkest Rheden

RHEDEN – Kinderen en jongeren tussen de 6 en 21 jaar oud kunnen aansluiten bij het leerlingenorkest Rheden. Het orkest is sinds januari weer gestart met repeteren. Iedereen die een instrument kan bespelen, mag meedoen. Ervaren of net begonnen, dat maakt niet uit. Het leerlingenorkest repeteert eens per maand van 9.45 tot 13.00 uur in de Bundel in Dieren, op 25 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei en 23 juni. De repetities worden afgesloten met een concert in openluchttheater de Pinkenberg. Aanmelden kan via leerlingenorkest@dezoomerij.nl. Meedoen is gratis.