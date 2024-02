55+ Carnaval bij de Dwarsliggers

EERBEEK – Op zaterdag 27 januari is het sociale carnaval in Eerbeek weer van start gegaan bij de Dwarsliggers in Eerbeek met het Uurtje Veuraf. Zondagmiddag 4 februari is er in de Residentie De Korenmolen een gezellige 55+ middag. Het samenzijn start om 14.11 uur met muziek, optredens van de dansgardes en een nostalgische quiz.

De entree kost 6 euro inclusief koffie of thee met iets lekkers, koude en warme snacks en twee munten voor een drankje. De zaal is open om 13.30 uur. Verder is er een prijs voor mooist verklede personen, een deurprijs en een verloting. Kaarten zijn verkrijgbaar bij De Korenmolen en Primera.