VELP – Op vrijdag 12 januari starten er lessen zwangerschapszwemmen in het Biljoenbad en Velp. Deze zwemlessen zijn bedoeld voor aanstaande moeders die tijdens hun zwangerschap op een comfortabele en gezonde manier actief te blijven. Ze blijven in beweging, zonder overmatige druk op gewrichten en spieren. De lessen zijn elke vrijdag van 19.00 tot 20.00 uur in het Biljoenbad in Velp. Aanmelding vooraf is niet nodig.

biljoenbad@rheden.nl

026-4976590