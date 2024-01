Zonnebloemvrijwilligers in het zonnetje gezet

LOENEN – Vier vrijwilligers van De Zonnebloem afdeling Loenen zijn onlangs in het zonnetje gezet. Deze vier zijn al lang vrijwilliger en leveren een waardevolle bijdrage aan het werk van De Zonnebloem.

Tonny van Hensbergen is tien jaar vrijwilliger en kreeg daarvoor een zilveren Zonnebloemspeld, met de daarbij behorende oorkonde en van de afdeling een fotocollage. Tonny brengt als vrijwilliger bezoekjes en zij verzorgt kleinschalige lunches.

Rieky Waanders is vijftien jaar vrijwilliger en zet zich in op vele fronten binnen de vereniging.

Gerda Tiedink en Annie Rutten zijn beiden twintig jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem. Gerda is bezoekdame en verzorgt al vele jaren de prijzen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Annie Rutten was vele jaren bestuurslid bezoekwerk en als vrijwilliger doet ze dit bezoekwerk zelf ook. Ze organiseert activiteiten als bloemschikken en een bezoek aan Intratuin. Ook schrijft zij nieuwe deelnemers en vrijwilligers in. Als oud-verpleegkundige weet ze bovendien hulp te bieden waar nodig is.