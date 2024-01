Zaalvoetbal en nieuwjaarsreceptie in Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Op zaterdag 6 januari houdt SCS haar jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de sportzaal van ’t Sprengenhus in Laag-Soeren. Om 13.00 uur wordt afgetrapt. Dit is een mooie gelegenheid om het nieuwe jaar ook sportief te beginnen of de conditie weer op peil te brengen na de feestdagen. Inschrijven is nog beperkt mogelijk tot uiterlijk 30 december. Stel een team samen van vijf personen tussen 14 en 99 jaar en doe mee. Inschrijven kan via wnieuwland24@gmail.com of 06-28208640.

Vanaf 16.00 uur zijn de inwoners van Laag-Soeren welkom op de nieuwjaarsreceptie, ook in ’t Sprengenhus, om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een informele en toepasselijke ambiance, om nog even achterom en dan vooruit te kijken naar 2024. Een oliebol, koffie en eerste drankje wordt aangeboden.