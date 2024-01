VELP – De yogalessen van Yoga+ in de Elleboog in Velp zijn weer gestart. Op maandagochtend is er hatha-yoga van 9.30 tot 10.30 uur en senioren-yoga van 11.15 tot 12.15 uur. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van een stoel. Ook dames die minder mobiel zijn kunnen hier aan meedoen. Een proefles is altijd mogelijk, aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan bij Grace Luykenaar via happygrace@hotmail.com, 026-4953900 of 06-45181047.