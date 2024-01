DREMPT – Zaterdag 20 januari gaan leden van carnavalsvereniging De Blauwe Snep vanaf 10.00 uur op pad voor de verkoop van rook- en metworsten. Ze gaan rond in zowel Voor- als Achter-Drempt. Natuurlijk zijn prins Marco, adjudant Vinnie, prinses Tatum en adjudant Noor en de leden van de Raad van Elf ook actief. De worsten kosten 4 euro per stuk of 10 euro voor drie.