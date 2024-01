Winterconcert op carillon

DOESBURG – Tijdens de Culturele Zondag in Doesburg op 4 februari zal stadsbeiaardier Frans Haagen weer het traditionele carillonconcert verzorgen tussen 14.00 en 15.00 uur. Het programma van het concert is zeer divers en bevat onder andere Spaanse barokmuziek van Duron en Andreu, werk van J.S. Bach en enkele delen uit de ‘Winterreise’ van Schubert. Dit alles klinkt vanaf de beiaard in de Martinitoren te Doesburg.