Wie kan de langste aardappelschil maken?

KLARENBEEK – Aardappels schillen is een werkje dat velen kennen. Gewoon, de aardappel van zijn schil ontdoen, zodat hij gekookt of gebakken kan worden. Maar wie heeft er ooit gehoord van een aardappelschilwedstrijd? Een wedstrijd wie de dunste en langste aardappelschil kan maken. Vorig jaar was de eerste wedstrijd en die beperkte zich tot het dorp Klarenbeek. Dit jaar worden alle inwoners van de gemeente Voorst uitgedaagd om deel te nemen aan deze ludieke aardappelschilwedstrijd.

De deelnemers nemen allen hun goed geslepen aardappelschilmesje mee. Een dunschiller komt er namelijk niet in, het gaat om de behendigheid van de aardappelschiller. Alle deelnemers krijgen vijf gelijke, middelgrote aardappels voorgeschoteld. Daarbij is het de kunst deze niet alleen het dunst maar zeker ook met de langste sliert te schillen. Hiervoor krijgt men 10 minuten de tijd. Het is zaak dat de schiller zijn allerbeste en meest geslepen mesje meeneemt. Of dat nu krom of recht is, maakt niet uit.

Een vakkundige jury zal de schillen wegen en meten waarna de winnaar bekend wordt gemaakt. De aardappels zijn gesponsord door akkerbouwbedrijf Pardijs in Voorst. De winnaar zal naar huis keren met de enige echte aardappelschilwisselbeker.

Als beloning worden alle aardappels in kleine blokjes gesneden. Ze gaan de oven in, zodat de deelnemers na afloop samen kunnen genieten van vers gebakken aardappeltjes.

De aardappelschil wedstrijd is woensdag 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur in het MFC te Klarenbeek. Inschrijven kan via de dorpscontactpersoon of inloop@mfcklarenbeek.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

facebook.com/dorpscontactpersoonklarenbeek