Wethouder Klomberg leest voor

DIEREN – Geen ambtelijke stukken voor Wethouder Dorus Klomberg van de gemeente Rheden, maar het prentenboek ‘Help, een verrassing!’ van Miriam Bos. De wethouder opende samen met de kinderen van ‘Marron op Expeditie’ de nationale voorleesdagen, die op woensdag 24 januari van start gingen. Hij las voor aan de kinderen van Kinderopvang Marron en de kleuters van basisschool De Expeditie en vertelde een hartverwarmend verhaal over vriendschap, verwachtingen en verrassingen, met vosje August in de hoofdrol. De kinderen hebben aandachtig geluisterd.

De voorleesdagen duren nog tot en met zaterdag 3 februari en er staan nog meer activiteiten op het programma. Zo wordt met de kinderen gezocht naar dingen uit de natuur die in het boek voorkomen, om zo het voorlezen nog aansprekender en interactiever te maken. Ook lezen de kinderen van de groepen 7 en 8 De Expeditie dagelijks voor bij Marron uit een zelfgekozen boek. Een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen school en dagopvang, waar zowel de kinderen van de school als die van de kinderopvang veel plezier aan beleven.