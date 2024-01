Wegwijs in de digitale wereld

LOENEN – Het bestuur van Ontmoetingscentrum De Bruisbeek in Loenen wil eind mei TaalDigiHuis Coda uitnodigen om belangstellenden in zes ochtenden wegwijs te maken in de digitale wereld. Ook mensen die thuis een vaste computer hebben, kunnen meedoen. Voor hen wordt gezorgd door een laptop. Wie belangstelling heeft of iemand kent die hiermee geholpen wil worden, kan contact opnemen met Hanny van Ark, 055-5052051. Het bestuur wil graag weten of er belangstelling is, zodat er een afspraak kan worden gemaakt. Er zijn geen kosten aan verbonden.