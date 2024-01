Warmtelekken opsporen

GEM. RHEDEN – Inwoners van de gemeente Rheden kunnen zich aanmelden voor een warmtewandeling om warmtelekken in hun huis op te sporen. Met een thermografische warmtecamera zijn deze lekken te vinden. Een warmtewandeling kan worden aangevraagd voor een groepje van vijf tot acht buren en is gratis. De deelnemers gaan onder leiding van een warmtescanspecialist op plekken die niet goed geïsoleerd zijn. Ze krijgen duurzame tips van de warmtecoach en een rapportage. Aanvragen kan via rijnenijsselenergie.nl/bespaaradvies/warmtewandeling. Wie geen groepje buren bij elkaar krijgt, kan een individuele, betaalde warmtescan aanvragen.

Beeld van een warmtecamera