Walking Football bij Sporting Ambon

DOESBURG – Voetballers van 55 jaar en ouder zijn welkom zich aan te sluiten bij de wekelijkse Walking Football-sessies van Sporting Ambon in Doesburg. Elke woensdagochtend wordt er vanaf 10.00 uur getraind op het sportpark aan de Oranjesingel.

Walking Footbal is speciaal voor 55-plussers die actief willen blijven. Er wordt niet gerend, er mogen geen slidings worden gemaakt en de bal mag niet boven heuphoogte komen. De begeleiding is in handen van een professionele coach. “Een geweldige manier om fit te blijven, nieuwe mensen te ontmoeten en van het spel te genieten”, aldus initiatiefnemer René Hattu (72). Hij begon met Walking Football als eerbetoon aan overleden oud-voorzitter Izaäc Singadji.

René Hattu, 06-22421481