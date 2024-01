Voorstelling over eenzaamheid

VELP – Theaterwerkplaats Orde der Dwazen brengt zondag 21 januari de voorstelling ‘1Saam’ in de Grote Kerk in Velp. Deze middag gaat over eenzaamheid. “Eenzaamheid laat zich niet in een pashokje plaatsen. Kijk mee in deze passpiegel van de samenleving. In wie ga jij je herkennen?”, omschrijft de theatergroep.

De voorstelling begint om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur staan koffie en thee klaar. Ook na afloop is er gelegenheid voor een drankje. De toegang is gratis, na afloop wordt een collecte gehouden.