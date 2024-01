Volle zaal bij Zomervacht en Human Forever

DOESBURG – Filmhuis Doesburg kijkt terug op twee uitverkochte voorstellingen. Zowel bij de speelfilm ‘Zomervacht’ als bij de documentaire ‘Human Forever’ zat de filmzaal van Het Arsenaal vol.

In ‘Zomervacht’ is te zien hoe de 13-jarige Brian wordt opgezadeld met de zorg voor zijn gehandicapte broer Lucien van 16. De rol van Lucien werd gespeeld door Joël in ’t Veld uit Dieren. Hij was bij de filmvertoning aanwezig. Het publiek leerde hoe Joël zich heeft ontwikkeld van scholier tot student. Hij zit in het tweede jaar van zijn studie Audiovisueel Specialist aan het Rijn IJssel College. Hij maakte de korte film ‘Audiri’ en is nu bezig met een horrorfilm, waarvoor hij zijn tegenspelers uit de film Zomervacht heeft weten te strikken.

De film ‘Human Forever’ vertelt het verhaal van Teun (24). Hij heeft een verpleegkundige achtergrond en heeft de missie de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren. Hij werd gevolgd door documentairemaker Jonathan de Jong, die te gast was bij Filmhuis Doesburg. Hij vertelde over hoe de film tot stand was gekomen en hoeveel belangstelling er is in België en Duitsland. Dat de ondertiteling klaar is, maar dat hij nu nog moet zorgen voor publiciteit. Hij vatte zijn beweegredenen mooi samen: “Verhalen vertellen is wat ik doe en het liefst van dichtbij. Want het moment wanneer je beseft dat iemand je echt dichtbij laat komen is magisch, dit is het moment dat je verhaal tot leven komt.”

Foto: Peter Bakker

Joël in ’t Veld was te gast bij Filmhuis Doesburg voor de vertoning van de film ‘Zomervacht’