Vijfdelige cursus mediteren

LAAG-SOEREN – De protestante gemeente Zuidoost Veluwezoom biedt een cursus om te leren mediteren in Laag-Soeren. In vijf middagen wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van meditatie om te komen tot rust en verdieping. Christelijke meditatie is een vorm van bidden, geleid door bijbelteksten om dichter bij God en bij jezelf te komen.

De cursus in Laag-Soeren is inhoudelijk geïnspireerd door de joods-christelijke traditie. Er zijn vijf wekelijkse bijeenkomsten op dinsdag, van 19.30 tot 21.00 uur in de Boskapel in Laag-Soeren. De eerste is op 30 januari. Aanmelden kan bij ds. Ronald Heins via r.heins@pgzuidoost-veluwezoom.nl. Hij heeft ook de leiding van deze cursus.